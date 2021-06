Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210616-3: Verletzter mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Kerpen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde ein 20-Jähriger schwer verletzt

Die Polizei Rhein-Erft nahm am Mittwoch (16. Juni) einen folgenschweren Verkehrsunfall auf, bei dem ein junger Mann im Fahrzeug eingeklemmt worden ist. Der 20-jährige Autofahrer aus Düren fuhr mit seinem Opel auf der Bundesstraße (B) 264n in Richtung der Anschlussstelle Kerpen-Türnich. Gegen 12 Uhr geriet der Fahrer des Mokkas aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem ihm entgegenkommenden Lastwagen seitlich zusammen.

Rettungskräfte befreiten ihn mit hohem technischem Aufwand aus seinem Fahrzeug. Ein Notarzt versorgte ihn, so dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen werden konnte. Sowohl der Lastwagen als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit. Die Sperrungen der B 264n dauert derzeit noch an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (akl)

