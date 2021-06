Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210617-4: Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Brühl (ots)

Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Donnerstag (17. Juni) ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße (K) 7 ums Leben gekommen. Laut derzeitigem Sachstand überquerte sie gegen 9.45 Uhr die K7, als sie von einem Auto erfasst wurde. Die Autofahrerin war vor dem Unfall in Richtung Rheinstraße unterwegs gewesen. Rettungskräfte brachten die Autofahrerin sowie drei weitere Insassen des Fahrzeugs in ein Krankenhaus.

Die Polizei Rhein-Erft sperrte die K7 während der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme zwischen den Kreisverkehren Bonnstraße und Rheinstraße bis circa 12.30 Uhr. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Köln unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die Beamten stellten das Unfallfahrzeug sicher. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell