Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallfluchten

Ein Pkw Mercedes wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall beschädigt. Das Fahrzeug war in der Zeit zwischen 13.25 Uhr und 14.20 Uhr in der Blumenstraße vor einem Friseurgeschäft geparkt, als ein unbekannter Autofahrer dagegen fuhr und anschließend flüchtete. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch in der Friedrich-List-Straße. Dort war in der Zeit zwischen 7.40 Uhr und 18.15 Uhr jemand gegen den Pkw Ford Mondeo gefahren und an diesem einen Schaden in Höhe von 2000 Euro verursacht. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu den Unfallgeschehen machen kann, sollte sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Weissach im Tal: Transporter machte sich selbständig

Ein Pkw Ford Transit parkte in der Nacht zum Mittwoch in der Mozartstraße. Am Morgen gegen 5.20 Uhr machte sich das Fahrzeug selbständig, nachdem es nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war. Es steuerte dann führerlos in ein benachbartes Grundstück und prallte gegen ein Gebäude. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Personen kamen beim Unfall nicht zu Schaden.

Waiblingen: Unfallflucht

Im Mittwoch wurde zwischen 9.20 Uhr und 11.40 Uhr eine Mercedes A-Klasse beschädigt, die am Straßenrand Im Raisger abgestellt war. Der unbekannte Verursacher hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

In der Ludwigsburger Straße beschädigte im Laufe des Mittwochs ein unbekannter Verursacher einen geparkten Opel und hinterließ an diesem rund 2000 Euro Schaden. Hinweise werden in diesem Fall vom Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell