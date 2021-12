Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kameras und Messer entwendet, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Mehrere Kameras entwendet

Am frühen Mittwochmorgen zwischen 03:30 Uhr bis 03:45 Uhr schlug ein Dieb die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Neuen Straße ein. Anschließend entwendete er mehrere Kameras mit einem Wert in fünfstelliger Höhe und entfernte sich auf einem Fahrrad in Richtung Michaelskirche. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Kameradieb.

Schwäbisch Hall: Messer aus Schaukasten entwendet

Ein Dieb entwendete am Dienstagnachmittag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr mehrere Messer aus dem Schaukasten eines Geschäfts in der Gelbinger Gasse. Dazu brach er den Schaukasten auf und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. In der Folge entfernte er sich mit den 16 Messern im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Gegen Baum gerutscht

Eine 30-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 08 Uhr die Beuerlbacher Straße von Crailsheim kommend in Richtung Beuerlbach. Hierbei verlor sie aufgrund der Schneeglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen einen Baum, wurde von diesem abgewiesen und kam auf der linken Fahrbahnseite zum Stehen. Weder die 30-Jährige noch ihre 5-jährige Tochter wurden bei dem Unfall verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell