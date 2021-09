Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg: Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet; Blutentnahme, Sicherstellung Führerschein

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagvormittag verursachte der zunächst unbekannter Fahrer eines weißen Fahrzeuges einen Verkehrsunfall im Bereich des Bauhofs im "Hohenaspen". Ein Zeuge hatte kurz vor 8 Uhr einen lauten Knall gehört und gesehen, wie das weiße Auto gegen einen geparkten Lkw geprallt war. Anschließend setzte der Fahrer/-in die Fahrt fort. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug wurde sofort eingeleitet. Gleichzeitig gingen im Polizeirevier Wiesloch mehrere Anrufe ein, die auf ein verlorenes Rad, bzw. Fahrzeugteile auf der B 39 hinweisen. Im Rahmen der Fahndung, wurde das Unfallfahrzeug, das massive Beschädigungen aufwies schließlich ermittelt. Die verantwortliche Fahrerin wurde zuhause, in einer Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis angetroffen und zum Revier mitgenommen. Sie stand erheblich unter Alkoholeinwirkung, 2,3 Promille ergab ein erster Test. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins folgten. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch bei weit über 10.000.- Euro liegen. Die Ermittlungen dauern an.

