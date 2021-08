Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen gestohlen

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt am frühen Donnerstagmorgen ein Elektrogeschäft an der Straße "Uhlenbrock". Unbekannte verschafften sich zwischen 02.35 und 03.50 Uhr Zugang zum Firmengelände und brachen zwei Fahrzeuge auf. Aus den Kleintransportern entwendeten der oder die Täter hochwertige Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell