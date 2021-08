Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in Pagenstecherstraße

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger mit seinem VW Polo die Pagenstecherstraße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 38 musste der Osnabrücker sein Fahrzeug vor einer roten Ampel abbremsen. Ein an dritter Stelle nachfolgender 36-Jähriger reagierte zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf einen Mercedes einer 56-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Osnabrückerin nach vorne gegen den VW des 35-Jährigen geschoben. Bei dem Zusammenstoß wurden der 35-Jährige und die 56-Jährige leicht verletzt. Der Polofahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

