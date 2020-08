Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brand mit Verstorbener in einem Einfamilienhaus

Wesel (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochmorgen gegen 04.10 Uhr ein Einfamilienhaus am Mühlenweg in Brand.

Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung gemeldet und die Feuerwehr verständigt. Diese brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Nachdem die Feuerwehr in das Haus eingedrungen war, konnte eine Frau, deren Identität noch ungeklärt ist, nur noch tot geborgen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

