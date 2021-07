Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 36-jährige Vietnamesin mit gefälschten Dokumenten auf der Autobahn A 57 bei Kleve unterwegs

Am Dienstagabend, 20. Juli 2021 um 22:00 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn A 57 an der Anschlussstelle Kleve drei Vietnamesen nach der Einreise aus den Niederlanden in einem Seat Arosa mit niederländischer Zulassung. Auf Nachfragen gaben die Reisenden an, dass sie sich drei Tage in den Niederlanden aufgehalten haben und nach Tschechien fahren wollen. Zur Kontrolle legte die 36-jährige Fahrerin den Beamten eine gefälschte slowakische Identitätskarte sowie einen gefälschten slowakischen Führerschein vor. Die weiteren Insassen, eine 42-Jährige und ein 49-Jähriger, wiesen sich mit gültigen Reisedokumenten aus. Die 36-Jährige Frau wurde daraufhin vor Ort in Gewahrsam genommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. In ihrer Vernehmung sie an, dass sie die gefälschten Dokumente für 300 EUR gekauft habe. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleitung in Höhe von 500 EUR erhoben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Bundespolizei wurde die Vietnamesin am Mittwochmorgen den niederländischen Behörden übergeben.

