Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Abbiegendes Auto bringt Radfahrerin zu Fall

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 58 Jahre alte Radfahrerin am Montagmittag in Stadtlohn zugezogen. Die Stadtlohnerin war gegen 15.50 Uhr auf dem Radweg der Burgstraße aus Richtung Pfeifenofen kommend in Richtung Kalterweg unterwegs. Eine in gleiche Richtung fahrende 44 Jahre alte Autofahrerin übersah zunächst die Radfahrerin, als sie zum Abbiegen nach rechts auf einen Parkplatz ansetzte. Die 58-Jährige bremste stark, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte sie. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden an dem Fahrrad.

