Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

27-Jähriger stürzt und verletzt sich

Bonn (ots)

Die Entnahme eine Blutprobe, ein Ermittlungsverfahren und Verletzungen an Kopf und Hand waren die Folgen für einen 27-Jährigen, der am Sonntagmorgen (17.10.2021) alkoholisiert auf einen E-Scooter unterwegs war.

Ein Zeuge hatte den Mann auf dem Elektrokleinstfahrzeug gegen 07 Uhr auf der Reuterstraße in Richtung der Reuterbrücke fahren sehen. An der Kreuzung An der Elisabethkirche / Burbacher Straße sei der Mann dann plötzlich über den Lenker nach vorne auf die Fahrbahn gestürzt. Der Zeuge leistete sofort Erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Innenstadt wurde auf ihrer Streifenfahrt auf das Geschehen aufmerksam.

Der 27-jährige Scooterfahrer roch deutlich nach Alkohol. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort ergab ein Atemalkoholvortest einen Wert von 0,5 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe zur Beweissicherung. Der E-Scooter, so stellte sich später heraus, war nicht zugelassen und es bestand somit kein Versicherungsschutz.

Die Polizei Bonn weist ausdrücklich darauf hin:

Bei der Benutzung von E-Scootern gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer.

Was darf ich und was darf ich nicht? Rechtliche Infos und Hinweise zu E-Scootern hat die Bonner Polizei in einem Faltflyer zusammengestellt, der auf der Internetseite bonn.polizei.nrw zum Download angeboten wird.

Direktlink: https://bonn.polizei.nrw/artikel/e-scooter-grenzenloser-spass

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell