Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Polizei sucht Audi-Fahrer nach Unfall am Kreuz Hegau

Singen (ots)

Zu einem Unfall mit gleich vier beteiligten Autos ist es am Mittwochabend auf der A81 nach dem Kreuz Hegau in Fahrtrichtung Stuttgart gekommen. Ein schwarzer Audi A6 fuhr gegen 21.15 Uhr von der Autobahn 98 auf die A 81 auf und wechselte knapp vor einem VW Golf die Fahrspur. Der 20-jährige Fahrer des Golfs musste deswegen stark abbremsen um einen Zusammenprall zu vermeiden. Wegen der starken Verzögerung geriet der Golf ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Dann kam er auf dem Standstreifen zum Stehen. Während er schleuderte streifte der Golf noch einen neben ihm fahrenden Subaru leicht. Eine weitere Autofahrerin überfuhr mit ihrem Renault die abgebrochene Stoßstange des Golfs. Bei dem Unfall gab es glücklicherweise keine Verletzten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro an den Fahrzeugen und der Leitplanke. Der Unfallverursacher mit seinem schwarzen Audi A6 fuhr weiter, weshalb die Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Telefon 07733 9960-0, um Hinweise zu dem Verursacher des Unfall bittet.

