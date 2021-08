Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mercedeslack zerkratzt

Schwenningen (ots)

Vermutlich mit einem Schlüssel ist in der Nacht zum Donnerstag die Lackierung eines schwarzen Mercedes CLA von einem Unbekannten zerkratzt worden. Das Auto, das im Mühlweg nahe der Fohrenbühlstraße am Straßenrand geparkt war, wies am Donnerstagmorgen deutliche Kratzer im Lack auf, die am Vorabend noch nicht vorhanden waren. Wer für die Tat in Frage kommt, ist nicht bekannt. Die Polizei Schwenningen, die den Schaden auf mehrere Tausend Euro schätzt, hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

