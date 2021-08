Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Renault beim Parken ramponiert

Rottweil (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer hat beim Parken am Krankenhaus am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr einen roten Renault Captur beschädigt und ist dann wegefahren. Der hintere linke Kotflügel mitsamt der Rückleuchte wurden bei dem Unfall erheblich ramponiert. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 2000 Euro aus. Hinweise zu dem Rempler nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen.

