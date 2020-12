Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Landkreis Rottweil) Gasaustritt (08.12.2020)

Oberndorf am NeckarOberndorf am Neckar (ots)

Aufgrund eines undichten Gewindes ist am heutigen Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in einem Haus in der Keplerstraße Gas ausgetreten. Ein Anwohner alarmierte die Rettungsleitstelle, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf am Neckar und die Polizei ausrückten. Alle Bewohner des betroffenen Hauses wurden evakuiert und die Feuerwehr stellte das Gas ab. Es gab keine Verletzten.

