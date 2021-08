Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Motorradfahrerin verliert Gleichgewicht

Schramberg (ots)

Eine 55 Jahre alte Frau hat sich am Mittwochmittag in der Berneckstraße erhebliche Armverletzungen zugezogen, weil sie mit ihrem Motorrad umgekippt ist. An der Einmündung zur Kirnbachstraße wollte sie von Tennenbronn kommend nach links abbiegen, musste aber wegen dem Verkehr anhalten. Weil dort auch die Fahrbahn leicht nach links abfällt, konnte sie das Gleichgewicht nicht halten und stürzte auf die Seite. Notarzt und Rettungsdienst kamen vor Ort und halfen der Frau. Sie wurde in eine Klinik gebracht, konnte dieser aber am Abend wieder verlassen. Am Motorrad entstand nur geringer Schaden.

