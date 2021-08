Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Von Bremspedal gerutscht

Donaueschingen (ots)

Weil eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag beim Rückwärtsfahren vom Bremspedal gerutscht ist, rollte ihr Auto "Am Wagrain" ein Stück weit eine kleine Böschung hinunter. Als die 56-Jährige dann aus ihrem Wagen ausstieg, verletzte sie sich so unglücklich am Bein, weswegen der Rettungsdienst kommen musste. Dieser brachte die Frau in eine Klinik. An dem Auto, das Nachbarn wieder auf die Straße zogen, entstand kein Schaden.

