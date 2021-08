Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Golf-Fahrer beschleunigt und kracht ins Seat-Heck

Villingen (ots)

Über 10.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der B33 entstanden. Ein 35-Jähriger in seinem Golf "R" nahm die Auffahrt bei der Gaskugel und wechselte auf die Durchgangsfahrbahn, auf der eine 30-Jährige in ihrem Seat aber verkehrsbedingt anhalten musste. Der Golf-Fahrer konnte nicht mehr anhalten und krachte ins Heck des Seat. Bei dem Unfall wurde die Frau und der Unfallverursacher leicht verletzt. Sie kamen mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

