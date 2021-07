Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Weitere drei Einsätze am Freitag

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Freitag um 13:13 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Tiefer Weg" alarmiert. Die Wohnungstür konnte durch die Einsatzkräfte mit einem Spezialwerkzeug schadenfrei geöffnet werden. Leider kam für die Person jede Hilfe zu spät und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Die Löscheinheit Wengern wurde am Nachmittag um 15:24 Uhr zu einem umgestürzten Baum auf dem Ruhrtal-Radweg alarmiert. Das Hindernis konnte durch die ausgerückten ehrenamtlichen Einsatzkräfte mit der Hand entfernt werden, sodass der Einsatz nach 20 Minuten beendet wurde.

Um 19:15 Uhr ging es erneut für die Löscheinheit Wengern zu einem umgestürzten Baum auf dem Ruhrtal-Radweg. Das Hindernis, welches diesmal den kompletten Radweg versperrte, wurde mittels Motorsäge zerkleinert und beiseite geräumt. Der Weg wurde anschließend noch gereinigt und der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

