Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer stiehlt Handtasche

Bocholt (ots)

Im Vorbeifahren hat ein Dieb am Montag in Bocholt eine Handtasche gestohlen. Dazu kam es gegen 12.05 Uhr auf der Straße Ostermarkt: Die Geschädigte schob dort ihr Rad in Richtung Osterstraße. Ein entgegenkommender Radfahrer griff sich die Handtasche der Frau. Diese hatte am Lenker gehangen. Ein Zeuge versuchte noch vergeblich, den Flüchtenden zu stoppen.

Zum Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 Jahre alt, dunkler Teint, kurze dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer blauen Daunenjacke mit Kapuze und einer dunklen Hose. Der Mann war mit seinem dunklen Damentrekkingrad mit 20-Zoll-Rädern unterwegs. Die gestohlene Handtasche fand sich noch am Tattag wieder - sie lag im Bereich des Aasee-Wäldchens. Bis auf das Bargeld befand sich der gesamte Inhalt noch darin. Die Geschädigte erhielt ihre Tasche zurück. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell