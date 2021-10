Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Baucontainern in Großheringen

Großheringen (ots)

Die Bundespolizei wurde in den frühen Morgenstunden des Wochenbeginns darüber in Kenntnis gesetzt, dass am Güterbahnhof Großheringen, bei Bahnkilometer 58.40 Km, zum Nachteil der DB Bahnbau Gruppe GmbH aus -3- Baucontainern verschiedenste Utensilien und Werkzeuge entwendet worden sind. Die Schadenssumme beläuft sich nach einer ersten Kalkulation auf ca. 50 000 Euro.

Bundes- und Landespolizei sicherten am Tatort verschiedenste Spuren für weitere Ermittlungen.

Zur Ergreifung des Täters sowie zur Aufklärung der Tat bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Nacht vom 10.10.2021 auf den 11.10.2021 nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer + 49 (0) 361 65983 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (KT)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell