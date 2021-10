Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrkartenautomat am Bahnhof Rudolstadt-Schwarza aufgehebelt

Rudolstadt-Schwarza (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag in den frühen Morgenstunden einen Fahrkartenautomaten der Abellio GmbH am Bahnhof Rudolstadt-Schwarza beschädigt, und eine höhere Geldsumme erbeutet. Die Landespolizeiinspektion Saalfeld informierte die Bundespolizei über die gemachten Feststellungen.

Durch das Eintreffen am Bahnhof störten die Polizisten scheinbar den oder die Täter, da sie im weiteren Verlauf am Haltepunkt einige Geldscheine am Boden und im Inneren des technischen Gerätes feststellten. Der Stehlschaden sowie der Sachschaden am Automaten belaufen sich auf eine vierstellige Summe. Durch die gemeinsamen Ermittlungen von Landes- und Bundespolizei konnten noch weitere Spuren gesichert werden.

Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und einem besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

Zur Ergreifung des Täters sowie zur Aufklärung der Tat bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer + 49 (0) 361 65983 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell