Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Per Haftbefehl gesuchtes Mitglied einer Rockergruppierung am Erfurter Hauptbahnhof festgenommen

Erfurt, Erfurt Hbf. (ots)

Im Zuge einer Personenüberprüfung im Hauptbahnhof der Thüringer Landeshauptstadt stellte die Bundespolizei am Samstagmittag einen 31- jährigen Mann fest, der per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Traunstein gesucht worden ist.

Beim Blick in die polizeiliche Datenbank wurde offenkundig, dass die Person wegen eines Verstoßes gegen die Führungsaufsicht zu -150- Tagen Freiheitsstrafe verurteilt wurde.

Die Bundespolizisten bereiteten die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt vor. Dem festgenommenen Mitglied einer Rockergruppe gelang es die ersatzweise angeordnete Geldsumme in Höhe von über 4500 Euro doch noch zu organisieren. Die Einlieferung in den Strafvollzug hat er somit abgewendet, und durfte die Dienststelle wieder verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell