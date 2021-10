Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Bad Blankenburg

Bad Blankenburg, Saalfeld (ots)

Gestern Abend wurde eine Streife des Bundespolizeirevieres Saalfeld über sehr auffällige, sich lautstark unterhaltende, Personen am Bahnhof Bad Blankenburg informiert. Die Beamten stellten vor Ort zwei stark alkoholisierte Männer fest und befragten diese nach ihren Reiseabsichten. Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Informationssystem wurde bekannt, dass bei einer Person eine Ausschreibung zur Festnahme vorliegt. Der 39-jährige Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Gera wegen einer Körperverletzung gesucht. Bei der Nachschau in seinen Sachen fanden die Beamten ein Einhandmesser im Rucksack auf, dieses wurde sichergestellt. Der 39-Jährige wurde zu weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle mitgenommen. Da er die Geldstrafe von fast 2000,00 EUR nicht zahlen konnte, erwartet ihn nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 39 Tagen, die er in der Justizvollzugsanstalt Gräfentonna absitzen wird.

