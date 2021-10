Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundes- und Landespolizei gemeinsam in Erfurt im Einsatz

Erfurt (ots)

Die Landespolizeiinspektion Erfurt und die Bundespolizeiinspektion Erfurt haben vom Freitagnachmittag an bis in die späten Abendstunden in einer gemeinsamen Maßnahme einige der als kriminogen eingestuften Orte der Landeshauptstadt bestreift und dabei aktiv gefahndet. Unterstützt wurden sie dabei durch die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Pirna.

Schwerpunkte der polizeilichen Maßnahmen, die sowohl durch zivile und uniformierte Kräfte durchgeführt worden sind, waren das Bahnhofsquartier, innerstädtische Bereiche sowie der Stadtpark.

Bei den deliktischen Feststellungen lag der Schwerpunkt bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die aufgefundenen Drogenmengen bewegten sich von 1.7 bis hin zu 10.5 Gramm. Besonders häufig hatten die Delinquenten Marihuana bei sich, in einem Fall Amphetamine in Form von Pillen.

Begleitend wurden in zwei Sachverhalten Waffen mitgeführt, zu denen keine Erlaubnisse vorlagen. Eine Schreckschusspistole (mit Munition) und ein zugriffsbereites Klappmesser wurden daher sichergestellt.

Bei einem algerischen Staatsangehörigen wurde im Zuge der strafprozessualen Bearbeitung eine Ausweisungs- und Abschiebungsverfügung bekannt. Der Person wurde die Freiheit entzogen und mit der zuständigen Ausländerbehörde in Nordrhein-Westfalen werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen koordiniert.

Zwei weitere Haftbefehle wurden gegen männliche Deutsche im Laufe des gemeinsamen Einsatzes vollstreckt. Diese waren durch die Justiz auf Grund von Verstößen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität erlassen worden. Durch die Zahlung von Geldbeträgen konnten die Beschuldigten den drohenden Freiheitsstrafen entgehen.

In der Summe haben sich polizeiliche Prognosen auf die bisher in Erscheinung getreten Tatorte bestätigt. Darüber hinaus diente der heutige Einsatz auch zur Erkenntnisgewinnung zu Tatbegehungsweisen, Umschlagplätzen von Drogen und involvierten Personen(-gruppen).

Die Kooperationsform der Landes- und Bundespolizei in Thüringen wurde parallel zum Einsatzgeschehen auf dem Twitter-Kanal der Bundespolizeidirektion Pirna (@bpol_pir) mit den Hashtags #Polizei110 und #bpolnow begleitet. Diese Einblicke in Einsatzmaßnahmen waren eingebettet in den bundesweiten Twitter-Marathon der Polizeien. Auch außerhalb geplanter Einsatzmaßnahmen üben die Landespolizeiinspektion Erfurt und die Bundespolizeiinspektion Erfurt einen engen Schulterschluss in Form eines gemeinsamen Streifenformats.

