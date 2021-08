Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Käfertal: Nach Vorfahrtsverletzung 14 000,- Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.25 Uhr, kam es im Stadtteil Käfertal nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision zweier Pkw. Hier befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Toyota die Innere Wingertstraße in Richtung Auerhahnstraße. An der Kreuzung Obere Riedstraße/Innere Wingertstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 61-jährigen BMW-Fahrers. Durch den Zusammenstoß blieben Beide Fahrer glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 14 000,- Euro. Da der Toyota nicht mehr fahrbereit war musste er abgeschleppt werden.

