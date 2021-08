Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Fiat Fahrer mit 1,72 Promille wegen "Spritmangels" auf BAB 6 liegen geblieben

Schwetzingen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer auf der BAB 6, zwischen den Anschlussstellen MA-Schwetzingen und Hockenheim, einen auf dem Seitenstreifen stehenden unbeleuchteten Fiat Kleintransporter. Nachdem Beamte des Autobahnpolizeireviers Walldorf vor Ort eingetroffen waren und die Gefahrenstelle absicherten kehrte der 23-jähriger Fahrer zu seinem Fahrzeug zurück. Dieser gab an wegen Spritmangels liegengeblieben zu sein und sich nur kurz von seinem Fahrzeug entfernt zu haben, um Sprit zu holen. Im Verlauf des Gesprächs konnten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Entgegen seines Fahrzeugs hatte der 23-Jährige genug "Sprit" intus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ob er in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 23-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sein Kleintransporter wurde abgeschleppt.

