Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brand in einer Imbiss-Küche

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 27. Januar 2021, 19:22 Uhr Bagelstraße

Am frühen Abend kam es aus bisher unklarer Ursache zu einem Brand in einer Imbiss-Küche. Es wurden keine Personen verletzt. Eine aufwendige Brandbekämpfung musste eingeleitet werden, da sich das Feuer durch die Lüftungsanlage in die Zwischendecke ausbreitete.

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Hinterhof der Bagelstraße gerufen. Mehrere Anrufer hatten die starke Verrauchung der Leitstelle gemeldet. Diese entsendete sofort die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Münsterstraße. Bei der Ankunft stellte sich heraus, dass es in der Küche eines Asia Imbiss im Hinterhof zu einem Feuer in der Abzugsanlage gekommen ist. Da sich keine Personen mehr in dem Imbiss befanden, konnte der Einsatzleiter sofort eine Brandbekämpfung mit einem Löschtrupp einleiten und die Lüftungsmaßnahmen vorbereiteten. Es stellte sich heraus, dass sich das Feuer durch das Abzugsrohr in die Zwischendecke ausgebreitet hatte. Dadurch musste das Flachdach der Küche mit einer Spezialmotorsäge geöffnet und weitere Löschtrupps eingesetzt werden, um die letzten Glutnester abzulöschen. Das Amt für Verbraucherschutz wurde hinzugezogen, um zu klären, ob der Imbiss wieder öffnen kann. Nach etwa 120 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden und alle Einsatzkräfte wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf

Pressedienst Feuerwehr Düsseldorf

Telefon: 0211.8920180

E-Mail: feuerwehr@duesseldorf.de

http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell