Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: EG "Poser" zieht zu laute Harley Davidson aus dem Verkehr

Mannheim (ots)

Auch am Freitagabend war wieder die speziell eingerichtete Ermittlungsgruppe "Poser" der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim im Einsatz, da erfahrungsgemäß insbesondere in warmen Sommernächten Auto- und Motorradfahrer den erhöhten Publikumsverkehr und das Gästeaufkommen in Straßencafés in den Innenstädten nutzen, um mit ihren Gefährten zu protzen. Besonders "lautstark" fiel dabei ein 26-Jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis kurz nach 21.00 Uhr im Bereich der Quadrate L5/L6 auf. Mit seiner Harley-Davidson erzeugte er nicht nur unnötigen, sondern auch mehr als zulässigen Lärm, wie eine Geräuschpegelmessung ergab. Für die montierte Auspuffanlage besaß er keine Zulassung. Seinen fahrbaren Untersatz musste er deshalb zunächst zurücklassen. Das Bike wurde sichergestellt, Anzeige und Mitteilung an die Zulassungsstelle folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell