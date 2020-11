Polizei Bielefeld

POL-BI: Spur führt zu einem dritten mutmaßlichen Brandstifter

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld-Innenstadt - Nachdem am 17.04.2020 Fahrzeuge des Ordnungsamtes in Brand gesetzt wurden, durchsuchten die Beamten der Ermittlungskommission "Phönix" in diesem Zusammenhang am 24.04.2020 zwei Wohnungen von mutmaßlichen Tatverdächtigen. Weitere Ermittlungen führten zu einem dritten Tatverdächtigen.

Nach dem Brand mehrerer Fahrzeuge im Ravensberger Park am Freitagmorgen, 17.04.2020, nahmen, wie bereits berichtet, Kriminalbeamte des Staatsschutzes Bielefeld die Ermittlungen auf.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4573509

Die Nachforschungen der Ermittlungskommission "Phönix" führte zu zwei 19 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen. Aufgrund des Verdachts, an der Brandstiftung beteiligt gewesen zu sein, erfolgten am Freitag, 24.04.2020 Durchsuchungen ihrer Wohnungen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4580231

Inzwischen weiten sich die Ermittlungen auf einen dritten, männlichen, 18-jährigen tatverdächtigen Bielefelder aus, der als Teilnehmer einer nicht angemeldeten Versammlung am 21.09.2020 bereits nach richterlicher Anordnung eine Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbrachte. Auch dieser Tatverdächtige wird der örtlichen linken Szene zugeordnet.

