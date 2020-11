Polizei Bielefeld

POL-BI: 18-Jähriger leistet Widerstand, um Durchsuchung zu verhindern

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Sonntagabend, 22.11.2020, wurden der Leitstelle der Polizei mehrere Personen gemeldet, die sich unberechtigt im Parkhaus eines Möbelhauses aufhielten. Bei der Durchsuchung eines 18-jährigen Bielefelders, der sich der Kontrolle entziehen wollte, stellten die Beamten Drogen sicher.

Gegen 20:20 Uhr meldete der Sicherheitsdienst eines Möbelhauses am Südring, dass sich mehrere Personen unerlaubt im Parkhaus aufhalten würden und sich weigerten zu gehen. Vor Ort trafen die alarmierten Einsatzkräfte auf die Gruppe und den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.

Im Zuge der Identitätsfeststellung vernahmen die Polizeibeamten einen deutlichen Cannabisgeruch bei einem Mitglied der Gruppe, einem 18-jährigen Bielefelder. Sie konfrontierten ihn mit dem Verdacht und führten eine Durchsuchung durch.

Zuerst hatte der Bielefelder der Maßnahme zugestimmt, wurde dann jedoch zunehmend nervöser. Als der junge Mann seine Hosentasche entleeren sollte, da sich dort ein Gegenstand abzeichnete, verweigerte er die Sichtung. Er schlug unkontrolliert mit den Armen um sich und drehte sich dabei im Kreis.

Um einen Angriff gegen sich zu verhindern, versuchten die Polizisten den Bielefelder zu Boden zu bringen, was jedoch misslang. Eine darauffolgende kurze Flucht über das Parkdeck konnte schnell beendet werden. Nachdem der Bielefelder fixiert und beruhigt werden konnte, fanden die Beamten in der Hosentasche des 18-Jährigen einen Tabakbeutel, in dem sich Cannabisblüten befanden.

