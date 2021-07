Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Unbekannte entwenden Baumaschine von Baustelle

Nienburg (ots)

(Haa) Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum von Samstag, den 24.07.2021 bis Montag, den 26.07.2021 ein Notstromaggregat von einer Baustelle in der Industriestraße entwendet. Der Stromerzeuger war mit einer Kette an einem Stahlträger gesichert und konnte laut Angaben der Geschädigten Baufirma nicht ohne größeren Aufwand abtransportiert werden. "Aufgrund des Gewichtes von ca. 300 kg ist davon auszugehen, dass an der Tatausführung mehrere Personen und mindestens ein Kraftfahrzeug beteiligt gewesen waren.", erläutert Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. Neben dem entwendeten Aggregat wurde außerdem ein auf dem Gelände befindlicher Baucontainer aufgebrochen. Aus dem Container wurde jedoch nichts entwendet. Das Polizeikommissariat Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg rät dazu Wertgegenstände ,unabhängig davon wo sie im Außenbereich aufbewahrt werden oder von welcher Beschaffenheit sie sind, gegen unbefugten Gebrauch oder Diebstahl immer ausreichend zu sichern.

