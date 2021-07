Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 87-Jähriger mit Foto

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht nach der 87-jährigen Elsbeth König aus Nienburg/Weser. Die Frau wurde zuletzt am Montag, den 26.07.2021 gegen 11.00 Uhr in Nienburg gesehen. Sie ist vermutlich orientierungslos und dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser Lage befindet.

Frau K. ist vermutlich zu Fuß unterwegs, ca. 1,60m groß, schlank, hat braunes, längeres Haar und ist häufig auffällig geschminkt. Vermutlich trägt sie einen grau-karierten Hosenanzug und grauen Hut und führt eine Handtasche bei sich.

Die bislang durchgeführten Suchmaßnahmen inklusive des Einsatzes eines Mantrailer-Hundes verliefen ergebnislos, sodass die Polizei Nienburg auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft. Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zu ihrem Verbleib machen? Hinweise werden unter Tel. (05021) 9778 115 entgegengenommen.

