POL-NI: Nienburg - Drei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen in kurzer Zeit

Nienburg (ots)

(KEM) Drei Unfälle mit verletzen Personen ereigneten sich am Montagmittag, den 26.07.2021, in Nienburg innerhalb kurzer Zeit.

Radfahrer übersehen

Gegen 11.25 Uhr befuhr ein 42-jähriger Nienburger mit einem VW Caddy die Schumannstraße aus Richtung Verdener Straße kommend in Richtung Parkstraße. Im Bereich der Bismarckstraße übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte 17-jährige Radfahrerin. Diese kollidierte mit dem am Caddy mitgeführten Anhänger und wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pedelec als auch der Anhänger wurden beschädigt. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Motorrad fährt auf PKW auf

Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Essel befuhr gegen 11.40 Uhr die Verdener Landstraße aus Holtorf kommend in Richtung Rohrsen und übersah einen vor ihm fahrenden PKW VW, der in Höhe des Holtorfer Friedhofes verkehrsbedingt abbremste. Der 52-Jährige fuhr mit seiner Kawasaki auf den VW auf. Er wurde schwer verletzt mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die 28-jährige Fahrzeugführerin des VW, eine Markloherin, sowie ihr Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Radfahrer übersehen

Gegen 12.00 Uhr ereignete sich an der Verdener Landstraße in Höhe der Einmündung Dobben dann ein dritter Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 53-jähriger Nienburger befuhr mit einem Ford Galaxy die Verdener Landstraße Richtung stadteinwärts und beabsichtigte nach links in die Straße Dobben abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah er einen 65-jährigen Nienburger, der ihm auf dem Radweg mit seinem Pedelec entgegenkam, sodass es zur Kollision kam. Der Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Der Nienburger wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall wurde von Kollegen der Polizeistation Marklohe aufgenommen, die in diesem Fall ebenfalls ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 53-jährigen PKW-Fahrer einleiteten.

