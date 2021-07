Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Mit Restalkohol am Steuer

Stadthagen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 04.30 Uhr konnte die Stadthäger Polizei einen alkoholisierten Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, der mit seinem PKW die Körsestraße in Stadthagen befahren hatte. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 58 jährigen Stadthägers festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest führte zu einem Ergebnis von 0,76 Promille. Seiner Einlassung zufolge, hatte der Mann am Vorabend zu tief ins Glas geschaut. Üblicherweise erwartet den Mann ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld über 500 Euro.

