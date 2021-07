Polizei Bochum

POL-BO: Schamverletzer in Herne

Herne (ots)

In schamverletzender Weise zeigte sich ein Mann am 25. Juli, gegen 18.10 Uhr, in Herne.

Im Bereich der Röttgersbankstraße 9 onanierte ein noch unbekannter Krimineller in der Nähe eines belebten Spielplatzes.

Der Exhibitionist ist circa 20 bis 30 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, ist etwa 180 cm groß und hat kurze schwarze Haare. Er trug eine kurze Jeanshose, ein schwarzes T-Shirt (trikotähnlich) mit Streifen an den Ärmeln und einer Nummer auf dem Rücken.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4120 (-4441 außerhalb der Bürozeit) um Zeugenhinweise.

