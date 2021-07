Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hundebiss

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein 41jähriger Besucher des mittelalterlichen Spectaculums in Bückeburg ist am Samstag gegen 16.15 Uhr, in der Nähe des Mausoleums, aus einer Personengruppe heraus von einem Hund in die Kniekehle gebissen worden.

Der Hund hatte nach Angaben des geschädigten Bielefelders keinen Maulkorb getragen.

Der Verletzte wurde durch Sanitäter des DRK ambulant behandelt.

Der Hund, der auch den "Rock" des Bielefelders zerstörte, konnte einem 35jährigen Hundehalter aus Hamm zugeordnet werden, gegen den die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell