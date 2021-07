Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Polizeipräventionsteam berät auf dem Wochenmarkt

Nienburg (ots)

(KEM) Urlaubszeit ist Einbruchzeit. Aufgrund längerer, urlaubsbedingter Abwesenheit Vieler haben Einbrecher in dieser Zeit leichtes Spiel. Aus diesem Grund bietet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Interessierten diesen Mittwoch, 28.07.2021, von ca. 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Nienburg eine professionelle Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Wie kann ich mich selbst vor Einbrüchen schützen? Welche besonderen Sicherungsmöglichkeiten für Fenster und Türen gibt es? Was kann ich vor einem Urlaubsantritt beachten? Durch eine gute Sicherung und richtiges Verhalten können viele Einbrüche verhindert werden. Die vier Polizeibeamten Daniel Jahn, Henri Slaar, Tobias Büsing und Volker Conrad stehen mit einem Präventionsanhänger vom Landeskriminalamt an der Langen Straße Rede und Antwort. Die Bürgerinnen und Bürger können sich aber auch über andere Themen, wie Straftaten zum Nachteil älterer Menschen wie dem Enkeltrick oder Fragen zum Polizeistudium und möglicher Bewerbung informieren.

