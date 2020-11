Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zu Verkehrsunfall mit Personenschaden - Frontalzusammenstoß zweier Pkws

Adenau, L10Adenau, L10 (ots)

Am Mittwoch, den 25.11.2020, gegen 07:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich der L10, in dem Streckenabschnitt zwischen der Hohen Acht und dem Stadtgebiet Adenau.

Eine 49-jährige Fahrzeugführerin aus Koblenz befuhr alleinbesetzt mit ihrem Pkw die L10 aus Fahrtrichtung Hohe Acht kommend in Fahrtrichtung Adenau. Nach dem Passieren einer dortigen Rechtskurve befand sich unmittelbar vor ihrem Fahrzeug ein langsam fahrendes Abfallentsorgungsfahrzeug. Dessen Fahrzeugführer setzte den Blinker, um zu signalisieren, dass ein Überholvorgang auf der folgenden Gerade möglich sei. In Folge dessen scherte die 49-jährige Fahrzeugführerin auf der Gegenspur zum Überholvorgang aus und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. In dem entgegenkommenden Fahrzeug befand sich eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Adenau.

Nach der betreffenden Kollision beider Fahrzeuge hielt der Fahrer des Abfallentsorgungsfahrzeug für eine kurze Zeit an und fuhr jedoch anschließend in Fahrtrichtung Adenau davon.

Gesucht wird der männliche Fahrzeugführer des Müllfahrzeugs, da dieser möglicherweise als Verkehrsunfallzeuge sachdienliche Angaben zur Sache machen kann. Eine Personenbeschreibung, ein Kfz-Kennzeichen sowie weitere Hinweise bzgl. des Zeugen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.

Die beiden verletzten Personen sowie zugleich Verkehrsunfallbeteiligten wurden im Anschluss einer rettungsdienstlichen Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es besteht bei beiden Personen keine Lebensgefahr. Die beiden verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Bei Hinweisen bzgl. des gesuchten Zeugen sowie zum stattgefundenen Unfallhergang wenden Sie sich bitte an die hiesige Dienststelle.

