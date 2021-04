Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mülltonne in Brand geraten

Kindsbach (ots)

In der Nacht zum Donnerstag musste Polizei und Feuerwehr ins Kindsbacher Industriegebiet ausrücken. Gegen 23 Uhr wurde dort ein Gebäudebrand gemeldet, der durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Als Brandherd konnte eine Mülltonne ausgemacht werden, die an der Gebäudewand stand und hierdurch die Fassade und Teile der Deckenverkleidung in Mitleidenschaft zog. Es entstand Sachschaden in unteren 5-stelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Brandhergang machen können. Tel.: 06371/9229-0|pi lan RoBi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell