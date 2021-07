Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Anruf von falschem Polizeibeamten

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am 26.07.2021 um 15 Uhr bekommt eine 62-jährige Bad Nenndorfer Bürgerin einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Dieser falsche Polizist teilt am Telefon mit, dass es in ihrer Straße in der Innenstadt von Bad Nenndorf einen Raubüberfall gab, hierbei sei ein Täter noch flüchtig und ein Täter sei festgenommen worden. Bei dem festgenommenen Täter sollen Hinweise auf einen Überfall auf die Nenndorferin gefunden worden sein. Der falsche Polizist gab an, dass sie ihr Konto sperren lassen soll und noch schnell von der Bank Geld abholen solle, damit sie für die nächsten Tage noch genug Bargeld zur Verfügung habe. Das Telefonat wurde durch den falschen Polizisten, der sich "Manfred Hoppe" nannte und auch eine angebliche Dienstnummer mitteilte, über einen Zeitraum von fast 2 Stunden gehalten. Das Telefonat wurde auch nicht unterbrochen, als sich die Nenndorferin auf den Weg zu Polizei machte, anschließend wurden noch Anweisungen durch den falschen Polizisten am Telefon gegeben und das Gespräch beendet. Eine weitere Kontaktaufnahme durch den falschen Polizisten erfolgte anschließend nicht mehr. Die Polizei Bad Nenndorf warnt vor diesen und ähnlichen Betrügerischen Anrufen, vergewissern Sie sich bitte bei solchen Anrufen immer bei der örtlichen Polizei, ob es sich um echte oder falsche PolizistenInnen handelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell