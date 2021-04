Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Rostock (ots)

Am Vormittag des 06.04.2021 ereignete sich zwischen den Ortschaften Kleverhof und Schorrentin ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die 48-jährige deutsche Fahrzeugführerin trug nach derzeitigem Kenntnisstand einen Mund-Nasen-Schutz, welcher verrutschte. Bei dem Versuch, diesen zu richten, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem Baum. Die Verunfallte erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde durch die alarmierten Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn musste für den Zeitraum der Fahrzeugbergung kurzzeitig gesperrt werden. Denise Trabert Polizeirevier Teterow 17166 Teterow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell