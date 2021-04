Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der BAB 20

Tessin (ots)

Am 05.04.2021 gegen 19:12 Uhr ereignete sich auf der BAB20 in Richtung Stettin ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der 31-jährige deutsche Fahrer eines Skoda Kombi musste aufgrund stauenden Verkehrs ein Bremsmanöver einleiten. Hinzu kamen winterliche Verhältnisse, sodass das Fahrzeug ins Schleudern geriet. Dabei kam es zunächst zur Kollision mit der Schutzplanke. In der weiteren Unfallfolge kollidierte das Fahrzeug mit einem vor Ort auf dem Standstreifen befindlichen Fahrzeug, woraufhin das Fahrzeug in die Seitenlage geriet, sich mehrfach überschlug und im Graben zum Stehen kam. Aufgrund der Unfallschäden konnten sich beide Insassen nicht befreien und mussten mittels schwerer Technik aus dem Fahrzeug geborgen werden. Aufgrund des Gesundheitszustandes beider Insassen wurde beide in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Zur weiteren Ermittlung der Verkehrsunfallursache kam die DEKRA zum Einsatz. Die Fahrbahn wurde von ca. 19:00 bis 21:00 Uhr voll gesperrt. Im Anschluss kam es für ca. zwei Stunden noch zu Verkehrseinschränkungen. POK Steven Hess AVPR Dummerstorf

