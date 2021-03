Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen der Polizeiinspektion Daun

Daun (ots)

Am 11.03.2021, zwischen 17.45 und 23.30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Daun Verkehrskontrollen im Dienstbezirk durch. Hierbei wurden insgesamt 8 Verkehrsstraftaten, 1 Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz und 15 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Hier eine kurze Darstellung: Um 18.35 Uhr wurde auf der L 46, Gemarkung Üdersdorf, ein PKW kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 34-jährige Fahrer aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Daun erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Üxheim, gegen 20.00 Uhr, wurde ein 26jähriger Rollerfahrer festgestellt, der mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen wurde. Bei der anschl. Kontrolle wurde erkannt, dass der Roller technisch manipuliert war und der Fahrer keine Fahrerlaubnis hierfür besaß. Gegen 21.10 Uhr wurde in Dreis-Brück ein 45-jähriger kubanischer PKW-Fahrer kontrolliert. Dieser stand unter Einfluss von illegaler Drogen und hatte zu dem keine gültige Fahrerlaubnis. Im PKW befanden sich Reste von Betäubungsmitteln. Dem Kubaner wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Neben der begangenen Verkehrsstraftat wurde auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wurde im Rahmen der Kontrollen in Dreis-Brück gegen 21.15 Uhr ein 34-jähriger Mann, wohnhaft im Bereich der Verbandsgemeinde Gerolstein, festgestellt, der einen PKW führte, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Gegen die Fahrzeughalter wurden Strafverfahren wegen des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

