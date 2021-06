Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidium Ulm: Tatverdächtiger soll nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge in die Türkei gereist sein.

Nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge am Weinhof Anfang Juni dieses Jahres (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4933424) suchte die Polizei auch mit Bildern nach einem Tatverdächtigen. Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4949235) berichtet, hatten die Ermittler den auf den veröffentlichten Bildern erkennbaren Mann als möglichen Täter identifiziert. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde nach der Identifizierung des Tatverdächtigen zurückgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen 45-Jährigen türkischen Staatsangehörigen. Der Mann, der in Ulm lebte, soll nach derzeitigen Erkenntnissen nach der Tat in die Türkei gereist sein. Die Behörden fahnden mit Haftbefehl nach dem 45-Jährigen. Die Ermittlungen zur Tat und deren Hintergründen dauern weiter an.

