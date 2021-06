Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen a. Neckar/A8 - Kontrolle über Auto verloren

Am Freitag landete eine Autofahrerin auf der A8 in den Leitplanken.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr fuhr die 30-Jährige mit ihrem Opel in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim-West und Wendlingen wollte sie vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dort fuhr bereits ein anderes Auto. Das bemerkte die Frau in letzter Sekunde und riss das Lenkrad herum. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Opel und schleuderte über die Autobahn. Hierbei kollidierte sie zwei Mal mit der Mitteilleitplanke. Auf dem linken Fahrstreifen kam der Opel zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin und ihre 28-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu einem Stau von mehreren Kilometer Länge.

