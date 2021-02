Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - 26-jähriger Gleitschirmflieger bliebt in Baumkrone hängen

Spaichingen (ots)

In Spaichingen ist am heutigen Mittwochmorgen ein Gleitschirmflieger unmittelbar nach dem Start abgestürzt. Der 26-jährige Mann startete seinen Gleitschirmflug gegen 9 Uhr auf dem Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen. Direkt nach dem Start wurde er von einer Böe erfasst, die in über den Wald trug, wo er stark zu sinken begann. Um einen unkontrollierten Absturz zu verhindern, lenkte er in Richtung Baumkronen und blieb in einer Höhe von ca. 25 Metern in einer Baumkrone hängen. Nachdem er sich selbst gesichert hatte, verständigte er die Rettungskräfte.

Spaichinger Feuerwehr, Rettungsdienste mit Notärztin und die Polizei waren schnell vor Ort. Um ihn aus dieser Höhe zu retten, musste die Bergwacht aus Fridingen verständigt werden. Diese konnte ihn gegen 11.30 Uhr unverletzt aus der luftigen Höhe retten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell