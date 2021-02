Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto zerkratzt

Polizei sucht Zeugen (16./17.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein Unbekannter zwischen Dienstag und Mittwoch in der Sperberstraße verursacht. Der Gesuchte zerkratzte einen vor dem Haus Nummer 3 geparkten blauen VW T-Roc an der gesamten rechten Seite. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell