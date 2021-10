Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mit gefälschten Ausweis im Zug unterwegs

Erfurt (ots)

Heute Morgen um 05:00 Uhr stellte eine Zugbegleiterin im ICE von Frankfurt/Main nach Erfurt eine Person ohne gültigen Fahrausweis fest. Auf Verlangen zeigte der 64-jährige einen Personalausweis vor. Beim in Augenschein nehmen des Dokumentes kamen ihr Zweifel in Bezug auf die Echtheit des Ausweises. Daraufhin holte sie sich Unterstützung von einem im Zug befindlichen Bundespolizisten. Der Beamte fragte den 64-jährigen Deutschen nach anderen Ausweisdokumenten und erhielt einen weiteren Personalausweis. Beim Halt am Hauptbahnhof Erfurt erwarteten ihn bereits weitere Einsatzkräfte und nahmen den 64-Jährigen mit zur Dienststelle. Der Verdacht einer Urkundenfälschung bestätigte sich anschließend. Für die "Freifahrt" erhielt der Mann eine Strafanzeige wegen Erschleichen von Leistungen und Urkundenfälschung.

Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell