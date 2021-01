Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahnenmast umgefahren und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 25.01.2021 gegen 22:15 Uhr wurde ein auf einer Verkehrsinsel befindlicher Fahnenmast beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Mercedes die L 517 von Leistadt kommend in Richtung Weisenheim am Berg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und glatter Fahrbahn verlor er beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte auf die dortige Verkehrsinsel, kollidierte mit einem darauf befindlichen Fahnenmast und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ein Zeuge gab an, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um ein Taxi mit entsprechendem Taxischild auf dem Dach gehandelt hätte. Nach der Kollision wäre das Fahrzeug weiter auf der Leistadter Straße in Richtung Ortsmitte gefahren. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ. Ermittlungen bei Taxiunternehmen verliefen bislang ebenfalls negativ. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de

